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        Tokat'ın Niksar ilçesinin fethinin 940. yılı kutlandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinin fethinin 940'ıncı yılı ile Danişmend Gazi Anma ve Fetih Kutlamaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:50 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:59
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        Tokat'ın Niksar ilçesinin fethinin 940. yılı kutlandı
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        Tokat’ın Niksar ilçesinin fethinin 940’ıncı yılı ile Danişmend Gazi Anma ve Fetih Kutlamaları gerçekleştirildi.

        Etkinlikler, Niksar’ın fatihi ve Danişmendlilerin kurucusu Melih Ahmed Danişmend Gazi’nin türbesinde dua edilmesiyle başladı.

        Türbeden başlayan kortej yürüyüşü Çorum Belediyesi Mehter Takımı öncülüğünde, protokol üyeleri, atlı okçular, sporcular ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

        Cihad-ül Ekber Danişmendliler Müzesi’nin açılışı sonrasında ilçe stadyumunda etkinlikler düzenlendi.

        Mehter takımının verdiği konserin ardından atlı okçular gösteri sundu.

        Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Danişmendlilerin 1071’de Sultan Alparslan’ın yanında yer aldıklarını söyledi.

        Danişmentlilerle ilgili kutlamaların bu yıl ilk kez yapıldığını belirten Çeçen, "Böyle bir devleti anmak, hem Melih Ahmed Gazi hem Sultan Alparslan’ı hem de Danişmendlilere hizmet eden, Anadolu’nun Türkleşmesinde, Müslümanlaşmasında emeği geçen herkesi anmak, bu fetihleri kutlamak istedik." dedi.

        Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise etkinliklerin bundan sonra her yıl yapılacağını dile getirerek, "Niksar Belediye Meclisimizde aldığımız kararla bunu geleneksel hale getirdik ve bu karar doğrultusunda da her yıl inşallah bu etkinliklerimizi daha da zenginleştirerek Niksarlılarımıza ve tüm bölgeye duyuracağız." ifadelerini kullandı.

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