Tokat'ta tavla oynayan gençler düğün konvoyunun önünü kesti
Tokat'ın Almus ilçesinde düğün konvoyunun önü, tavla oynayan gençler tarafından kesildi.
Tokat'ın Almus ilçesinde düğün konvoyunun önü, tavla oynayan gençler tarafından kesildi.
İlçede Tunahan Cihangir'in düğün konvoyu, mahalledeki gençler tarafından kesildi. Yolun ortasında tavla oynayan bir grup genç, konvoyun geçmesine izin vermedi.
Bunun üzerine damadın babası aracından inerek gençlerin yanına gitti. Gençler, Cihangir'den bahşiş almalarının ardından yolu açarak konvoyun geçişine izin verdi.