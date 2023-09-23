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        Tokat'ta tavla oynayan gençler düğün konvoyunun önünü kesti

        Tokat'ın Almus ilçesinde düğün konvoyunun önü, tavla oynayan gençler tarafından kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 23:39 Güncelleme: 23.09.2023 - 23:39
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        Tokat'ta tavla oynayan gençler düğün konvoyunun önünü kesti
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        Tokat'ın Almus ilçesinde düğün konvoyunun önü, tavla oynayan gençler tarafından kesildi.

        İlçede Tunahan Cihangir'in düğün konvoyu, mahalledeki gençler tarafından kesildi. Yolun ortasında tavla oynayan bir grup genç, konvoyun geçmesine izin vermedi.

        Bunun üzerine damadın babası aracından inerek gençlerin yanına gitti. Gençler, Cihangir'den bahşiş almalarının ardından yolu açarak konvoyun geçişine izin verdi.

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