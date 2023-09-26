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        Turhal'da pide fırını sahibinden Mevlit Kandili dolayısıyla ücretsiz pide

        Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, Mevlit Kandili dolayısıyla ücretsiz etli pide ve ayran ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:03
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        Turhal'da pide fırını sahibinden Mevlit Kandili dolayısıyla ücretsiz pide
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, Mevlit Kandili dolayısıyla ücretsiz etli pide ve ayran ikramında bulundu.

        Köz, AA muhabirine, kandil dolayısıyla müşterilerinden ücret almadığını belirterek, "Bugün peygamberimizin doğum günü. Doğum günü olması dolayısıyla müşterilerimize pidelerimiz ikramımızdır. Peygamberimizin doğum günü hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

        Pide ustası Yaşar Köz ise etkinliği Allah Resulünü hatırlatmak amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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