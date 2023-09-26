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        Tokat Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

        Tokat'ta bu yıl 11'incisi düzenlenen Tokat Tarım, Hayvancılık, Gıda, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarı, başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:54 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:05
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        Tokat Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
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        Tokat'ta bu yıl 11'incisi düzenlenen Tokat Tarım, Hayvancılık, Gıda, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarı, başladı.

        Gülbahar Hatun Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen fuara 20 ilden yaklaşık 150 firma katılıyor.

        Tarım teknolojileri, tarım makineleri, iş makineleri ile Tokat ve bölgesinde üretilen sebze ve meyvelerin görücüye çıktığı fuara vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Fuarın organizatörü Umut Kıranatlıoğlu, gazetecilere, fuarı Tokat Valiliği ve Belediyesi başta olmak üzere kentteki birçok kamu kurumu ve sivil toplum örgütünün işbirliğiyle düzenlediklerini belirterek, "Çok canlı ve hareketli bir fuar düzenliyoruz. Bu seneki sloganımız, 'Tarımda teknoloji.' Dron ve yazılım firmalarımız bu sene fuarımızda yer aldı." dedi.

        Fuarın açılışına Tokat Vali Vekili Osman Sarı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

        Fuar, 30 Eylül'e kadar gezilebilecek.

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