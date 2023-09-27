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        Çömlekçiliğe ilgi duyan kadın, KOSGEB desteğiyle atölye açtı

        DURSUN EKREM ER - Tokat'ta unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından çömlekçiliğe ilgi duyan Hilal Zeynep Karasu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle atölye açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:05
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        Çömlekçiliğe ilgi duyan kadın, KOSGEB desteğiyle atölye açtı
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        DURSUN EKREM ER - Tokat'ta unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından çömlekçiliğe ilgi duyan Hilal Zeynep Karasu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle atölye açtı.

        Yaklaşık 5 yıl önce Tokat'ta seramik kursuna katılarak bu sanatı öğrenen Karasu, 3 sene önce de çömlekçiliğe merak sardı.

        Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek ustalarından çömlek yapımını öğrenen Karasu, Tokat'a dönerek KOSGEB'in uygulamalı girişimcilik kursuna katıldı.

        Yaklaşık 1 ay önce KOSGEB'den 100 bin lira iş yeri kuruluş desteği alarak il merkezindeki Ali Paşa Mahallesi'nde çömlek yapım atölyesi açan Karasu, KOSGEB'in işletme geliştirme desteğinden yararlanmak için de başvurdu.

        Karasu, atölyesinde hediyelik eşya olarak testi, vazo, küp ile kase, fincan, bardak, cezve gibi günlük kullanılan eşyaları üretip satıyor.

        Hilal Zeynep Karasu, AA muhabirine, bu işe yaklaşık 5 yıl önce seramik ile başladığını, sonrasında ders alması gerektiğini hissettiğini söyledi.

        Bunun üzerine çömlekçiliği yerinde öğrenmek için Avanos'a gidip Evren Topuz'dan ders aldığını belirten Karasu, "Orada değişik seramikçilerle, büyük ustalarla çalıştım. Sonra Tokat'a döndüm ve bu işi burada yapmak istedim çünkü Tokat'ın tarihinde çömlekçilik vardı ama uzun yıllardır yapılmıyordu. Bir başlangıç yapmak istedim." dedi.

        - "Çömlekçilik ve seramik sanatları ile ilgilenen herkes buraya gelebilir"

        KOSGEB'in kadınlara verdiği hibe desteğini öğrendiğini ve başvurduğunu anlatan Karasu, şöyle devam etti:

        "Çömlekçilik ve seramik sanatlarıyla ilgilenen herkes buraya gelebilir. Zaten bununla ilgili burada ders verilecek, workshoplar da yapılacak. İlgi duydukları alan neyse seramik veya çömlek, onunla alakalı elimden geleni yapacağım. Burada bu işi yapan birçok iş yerinin açılması, bu canlılığı oluşturup bu sanatın tekrar yaşatılması gibi bir hayalim var."

        Karasu, iş yeri açarak hayali ile ilgili bir adım attığını vurgulayarak, "Bu şehirde buna ilgi duyan insanların olduğunu biliyorum. Bunun gelişmesi için çaba göstereceğim." ifadesini kullandı.

        Atölyeyi ziyaret eden Umut Özyılmaz da yeni açacağı ofisi için dekoratif süs eşyası ararken çömlek atölyesini gördüğünü dile getirerek, ürünlerin her birinin el emeği, göz nuru olduğunu kaydetti.

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