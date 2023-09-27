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        Almus ilçesinde mısır silajı hasadına başlandı

        Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde mısır silajı hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:51
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        Almus ilçesinde mısır silajı hasadına başlandı
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        Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde mısır silajı hasadına başlandı.

        Beldede, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı çiftçiler 880 dekar alanda hasat yapıyor.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde 2 bin 200 dekar alanda silajlık mısır ekimi yapıldı.

        Bu yıl ilçede 15 bin 400 ton silajlık mısır üretimi bekleniyor.

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