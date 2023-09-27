Tokat'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osman Gazi Mahallesi'nde Ömer Kayabaşı'ya ait keçi, arazide otladığı sırada yaklaşık 7 metre derinlik kuyuya düştü.
Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan Kayabaşı, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İple kuyuya inen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu halata bağladıkları keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.