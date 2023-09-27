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        Tokat'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:20
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        Tokat'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Osman Gazi Mahallesi'nde Ömer Kayabaşı'ya ait keçi, arazide otladığı sırada yaklaşık 7 metre derinlik kuyuya düştü.

        Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan Kayabaşı, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        İple kuyuya inen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu halata bağladıkları keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

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