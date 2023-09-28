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        Pegasus Hava Yolları heyetinden Tokat Havalimanında inceleme

        Pegasus Hava Yolları heyeti, Tokat Havalimanında inceleme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:00
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        Pegasus Hava Yolları heyetinden Tokat Havalimanında inceleme
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        Pegasus Hava Yolları heyeti, Tokat Havalimanında inceleme gerçekleştirdi.

        Tokat Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Tokat-İzmir arasında uçuş gerçekleştirmesi talebinin ardından Pegasus Hava Yolları satış uzmanı Murat Akif Aytekin başkanlığındaki heyet, Tokat Havalimanında incelemede bulundu.

        Tokat Havalimanı Müdürü Mustafa Konca tarafından heyete bilgi verildi.

        Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere, yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak İzmir seferlerinin başlamasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, bu seferlerin turizm açısından önem taşıdığı kadar, İzmir'de yaşayan Tokatlıların Tokat'a gidiş gelişi için de önemi bulunduğunu söyledi.

        Uçuşların başlaması kararını, sunulacak rapor sonrasında Pegasus Hava Yolları yönetiminin vereceğini aktaran Gökdere, "2023 bitmeden ya da 2024 başlarında bu uçuşların gerçekleşeceğine dair umutluyuz. İnşallah şehrimizi ekonomik, ticari, turistik, manevi anlamda mutlu edecek güzel ve hayırlı haberleri bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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