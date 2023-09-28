Tokatlı iş insanlarından TFF'ye ziyaret Ankara Tokatlı İş Adamları ve Bürokratlar Derneği Başkanı Ceyhun Beken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Ankara Tokatlı İş Adamları ve Bürokratlar Derneği Başkanı Ceyhun Beken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre Beken, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Genç ile birlikte Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Genel Sekreter Vekili Eren Yeşilyurt ile bir süre görüştü.

Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara Tokatlı İş Adamları ve Bürokratlar Derneği Başkanı Ceyhun Beken ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Genç'e A Milli Takım forması hediye etti.

Beken, "Federasyon Başkanımız ve Federasyon Genel Sekreter Vekilimizle yaptığımız görüşmede Turhal ilçemizin ihtiyacı olan ve geçtiğimiz temmuz ayından vefat eden Yargıtay Üyesi ve TFF Tahkim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Mustafa Artuç'un adının verilmesi planlanan spor kompleksinin yapımını istişare ederek konuyla ilgili Sayın Başkan Büyükekşi'den destek vermesini istedik." ifadelerini kullandı.