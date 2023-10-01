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        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:18
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        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
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        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Tokat-Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü mevkisinde Yunus Okumuş idaresindeki 46 AAZ 152 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöndeki Umut Sürer idaresindeki 60 AEB 898 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına devrilerek ters döndü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

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