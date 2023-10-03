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        Tokat'ta 3 bin 199 konut dönüştürülecek

        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 11 mahallede 15 bin 300 kişinin yaşadığı 3 bin 199 konutta kentsel dönüşüm yapılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:49
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        Tokat'ta 3 bin 199 konut dönüştürülecek
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        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 11 mahallede 15 bin 300 kişinin yaşadığı 3 bin 199 konutta kentsel dönüşüm yapılacağını söyledi.

        Tokat Belediyesi tarafından bir otelde Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Belediye Başkanı Eroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, il merkezinde bulunan Yeşilova Mahallesi, Yayladalı köyü altı, Geksi bölgesi, Beybağı ve Oğulbey mahallelerinde bulunan toplam 153 hektarlık alanın 2024 yılında imara açılacağını, bölgede 4 bin bağımsız konutta 11 bin 764 kişilik nüfusun oluşacağını dile getirdi.

        Yeni Tokat Projesi ve sosyal konut hamlesi çalışmalarından bahseden Eroğlu, 10 bin konut ve iş yeri ile sosyal alanların olduğu 25 bin kişinin yaşayacağı yeni bir imar alanının da oluşturulacağını aktardı.

        Eroğlu, 2024 ile 2027 yılları arasında belediyenin kendi arsalarında toplam bin konut yapacağını, bu konutları dar gelirli ailelere maliyet bedeli karşılığında teslim edileceğini duyurdu.

        Birinci Kentsel Dönüşüm Hamlesi'nde 735 dairenin yıkıldığını, 2 bin 122 dairenin yapıldığını ve 377 dairede de çalışmanın devam ettiğini anlatan Eroğlu, ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarında ise 1947 konut ve iş yerinin yıkıldığını, bu alanlarda 8 bin 305 konut ve iş yerinin yeniden yapıldığını vurguladı.

        Eroğlu, İkinci Kentsel Dönüşüm Hamlesi ile ilgili Erenler, Seyitnecmettin, Cemalettin, Hocaahmet, Cami-i Kebir, Kabe-i Mescid, Semerkant, Oğulbey, Örtmeliönü, Mehmetpaşa ve Çay mahallelerinin dönüştürülmesinin zorunlu olduğunu, bu dönüşümün 11 mahallede, 3 bin 199 konutu ilgilendirdiğine, etkilenecek nüfusun ise 15 bin 300 olduğuna dikkati çekti.

        Eroğlu, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

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