Tokat'ta yıkmaya çalıştığı evin duvarı üzerine devrilen kişi yaralandı Tokat'ın Erbaa ilçesinde kullanılmayan evin yıkımı sırasında duvarın altında kalan bir kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kullanılmayan evin yıkımı sırasında duvarın altında kalan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kullanılmayan eski kerpiç evini yıkmak için çalışma yapan Recep Alıcı (61) ile yeğeni İbrahim Alıcı'nın üzerine duvar devrildi.

Çöken ahşap ve tuğla parçalarının altında kalan Recep Alıcı, ihbar üzerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. İbrahim Alıcı ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Recep Alıcı, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.