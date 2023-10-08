Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Emniyet Müdürlüğü "şok huzur uygulaması" yaptı

        Tokat Emniyet Müdürlüğünce, kentte "şok huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 00:28 Güncelleme: 08.10.2023 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Emniyet Müdürlüğü "şok huzur uygulaması" yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Emniyet Müdürlüğünce, kentte "şok huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğünden 132 personelle yapılan uygulamayı İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan yönetti.

        Erdoğan, göreve çıkacak personelden can güvenliklerini öncelikli tutmalarını isteyerek vatandaşlarla iletişimlerinin de nezaket kuralları çerçevesinde olması talimatını verdi.

        Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünden ayrılan ekipler, park ve bahçeler ile eğlence mekanlarında kimlik sorgulaması yaptı.

        Vali Numan Hatipoğlu da araçların arandığı noktaya giderek çalışmalarla ilgili Erdoğan'dan bilgi aldı.

        Hatipoğlu, gazetecilere, huzur operasyonları kapsamında şok uygulama gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İl merkezindeki tüm umuma açık iş yerlerini, kafe ve restoranlar, kahvehanelerin denetlendiğini anlatan Hatipoğlu, "Bunun amacı her şeyden önce Tokat'ta huzuru, güvenliği, asayişi tam şekilde sağlamak, vatandaşlarımızı sokaklarında, bağında bahçesinde huzur içinde yaşatmaktır. Her şeyimiz vatandaşımıza daha kaliteli, daha güzel, daha güvenli ortam sağlamak için." ifadelerini kullandı.

        Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinden Bektaş Yıldız, uygulamaların halkın huzur içinde yaşamasını sağladığını belirterek, yetkililere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Hocaya yazar
        Hocaya yazar
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        Mauro Icardi'den rekor!
        Mauro Icardi'den rekor!
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yıkmaya çalıştığı evin duvarı üzerine devrilen kişi yaralandı
        Tokat'ta yıkmaya çalıştığı evin duvarı üzerine devrilen kişi yaralandı
        Tokat´ta yıkımı yapılan ev çöktü: 1 yaralı
        Tokat´ta yıkımı yapılan ev çöktü: 1 yaralı
        Tokat'ta 1 PKK ve 1 DEAŞ üyesi yakalandı
        Tokat'ta 1 PKK ve 1 DEAŞ üyesi yakalandı
        Tokatlı Ahmet usta baba mesleği kalaycılığı 70 yıldır sürdürüyor
        Tokatlı Ahmet usta baba mesleği kalaycılığı 70 yıldır sürdürüyor
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Zile TSO'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliği...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Zile TSO'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliği...
        Başçiftlik Kaymakamı Gönül Uçar görevine başladı
        Başçiftlik Kaymakamı Gönül Uçar görevine başladı