MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Tokat'ın Erbaa ilçesini ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Tokat'ın Erbaa ilçesine ziyarette bulundu.

Kılıç'ı, belediye binası önünde Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP İlçe Başkanı Yılmaz Gök, belde belediye başkanları ve partililer karşıladı.

Karagöl, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'a tamamladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP olarak ilçe kongrelerini tamamladıklarını, il kongrelerini de tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Kongrelerin birliktelik içinde yapıldığını vurgulayan Kılıç, "Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim, gerek ilçe kongrelerimiz, gerek il kongrelerimiz büyük bir coşkuyla, heyecanla birlik, beraberlik duygusuyla, 'sen', 'ben' demeden, 'biz' düşüncesiyle devam etti ve sonuçlandı. Şu anda il kongrelerimiz de bu duygu ve düşüncelerle devam ediyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin, liderimizin önderliğinde seçimlere hazırız." dedi.

Yerel seçimlere kadar durmadan çalışacaklarını belirten Kılıç, "Cumhur İttifakı olarak, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla zaman zaman görüşüyorlar. Bundan sonra yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası çizilecek iki liderin bir araya gelmesiyle bu da neticelenecek. Bizler de birer nefer olarak 31 Mart'a kadar durmadan çalışmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Yerel seçimlerde hangi illerde ittifak yapılacağıyla ilgili soru üzerine Kılıç, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz AK Parti'nin kongresi daha yeni oldu. Bu sebeple kongre neticesinde onların oluşturdukları komisyon var. Bizde de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımızın talimatıyla 3 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlar marifetiyle oturulacak, görüşülecek ve ondan sonrasında bu ittifakın tüm Türkiye genelinde olup olmayacağı neticelenecek. Şu anda bir şey söylemek için çok erken."