Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Turhal Belediyesi su baskınlarını önlemek için yeni yağmur suyu hattı yapıyor

        Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Osman Gazi Mahallesi'ni kapsayan 1320 metrelik yeni yağmur suyu hattının yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turhal Belediyesi su baskınlarını önlemek için yeni yağmur suyu hattı yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Osman Gazi Mahallesi'ni kapsayan 1320 metrelik yeni yağmur suyu hattının yapımına başlandı.

        Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı açıklamada yağmur suyu hattının Osman Gazi Mahallesi'nin su taşkını problemini çözeceğini belirtti.

        Bekler, "Hafta sonu arkadaşlarımız 50 metrelik kısmı döşemeye başladılar. Yaklaşık bin üç yüz elli metrelik bir yağmur suyu hattı döşüyoruz. Bunun bir kısmı binlik koruge borular, bir kısmı da açık trapez kanallar olacak. İnşallah bugüne kadarki en büyük yağmur suyu deşarj hattı olacak. Bu vesileyle Osman Gazi Mahallemizin ciddi bir probleminin de önüne geçmiş olacağız. Turhal için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Yapılan yağmur suyu hattı ile su baskınının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Tokat'ın Erbaa ilçesini ziyaret et...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Tokat'ın Erbaa ilçesini ziyaret et...
        Tokat Valiliği "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi karar...
        Tokat Valiliği "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi karar...
        MHP'li Kılıç: İttifakın kapsamına ilişkin komisyonlar oluşturuldu
        MHP'li Kılıç: İttifakın kapsamına ilişkin komisyonlar oluşturuldu
        Tokat Valiliği, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi´nin isminin değiştirilmesi ka...
        Tokat Valiliği, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi´nin isminin değiştirilmesi ka...
        Erbaaspor - Osmaniyespor: 1-0
        Erbaaspor - Osmaniyespor: 1-0
        Tokat'ta devrilip alev alan süt tankerinin sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilip alev alan süt tankerinin sürücüsü öldü