Yeşilyurt'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen program, Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Nuri Tapan, açılış konuşmasını yaptı.

İl Müftüsü Esat Yapıcı, burada yapığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Hz. Muhammed'i çok iyi anlamaları gerektiğini söyledi.

Onun ahlakını, öğretilerini, mesajlarını, mücadelesini, ümmet ve insanlık derdini çok iyi anlamaları gerektiğini anlatan Yapıcı, "Hayatımıza almamız lazım ki onun ümmeti olma şerefiyle şereflendik, ahirette de şefaatine nail olalım. Zulüm altında inim inim inleyen kardeşlerimize bolca dua edelim, yardım edelim." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programa Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkan Vekili Ercan Çelikel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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