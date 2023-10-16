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        Tokat'ta otomobille çekici çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobille çekicinin çarpışması sonucu 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 00:09 Güncelleme: 16.10.2023 - 00:14
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        Tokat'ta otomobille çekici çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobille çekicinin çarpışması sonucu 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

        Osman Erdoğan'ın kullandığı 60 ABD 391 plakalı otomobil, Tokat - Turhal kara yolu Çaylı köyü mevkisinde Fikri Saç yönetimindeki 60 AJ 424 plakalı çekiciyle çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Suna Erdoğan, El Bouhaidi ve Yasmin Sara (6) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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