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        Tokat'ta okul servisleri denetlendi

        Tokat'ta okul servislerinin denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:20
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        Tokat'ta okul servisleri denetlendi
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        Tokat'ta okul servislerinin denetimi gerçekleştirildi.

        Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği ve okul servis araçları yönetmeliği kapsamında il ve ilçe merkezleri dışındaki bölgelerde ikamet eden öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılması amacıyla taşıma servis araçlarının denetimi yapıldı.

        Denetimde, ehliyet, muayene, emniyet kemeri, kamera, lastik, yangın tüpü araç donanımlarının eksik olup olmadığı kontrol edildi.

        Denetimler, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, tüm ilde eş zamanlı yapıldı.

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