TOGÜ'de "3. Uluslararası Erasmus Personel Haftası" etkinliği düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) Erasmus KA171 projesi kapsamında "3. Uluslararası Erasmus Personel Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsünde düzenlenen etkinlikte konuşan Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Rukiye Mehtap Özlü, TOGÜ’nün Erasmus program stratejisi ile ilgili olarak, iki ana hedefe odaklandığını söyledi.

Erasmus KA171 projesi kapsamında uluslararası projelerde daha fazla yer almak isteyen Türk Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya gibi sevgi bağımızın olduğu bölgelere odaklanıldığını belirten Özlü, "Bu etkinlik kapsamında, dünyanın her yerinden üniversitelerle işbirlikleri geliştirmeye, öğrenci ve personel değişimlerini artırmaya odaklanıldı. Üniversite olarak gelecekte de benzer etkinlikler düzenleyerek uluslararası alandaki işbirliklerimizi ve çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik, 20 Ekim'e kadar devam edecek.