TOGÜ'de dil kafe açıldı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) dil kafe açıldı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) dil kafe açıldı.
TOGÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından açılan dil kafede Yabancı Dil Konuşma Etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile bazı akademisyenler de katıldı.
Üniversite sosyal tesislerinde, ilki İngilizce konuşma becerileri üzerine düzenlenen etkinliği Öğretim Görevlisi Mustafa Çiğdem yürüttü.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde interaktif ve eğlenceli bir ortamda İngilizce konuşma becerileri pratiği yapıldı.