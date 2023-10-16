Turhal'a 3. etap sanayi sitesi yapılacak Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından 2022 yılında tamamlanarak sahiplerine teslim edilen yeni sanayi sitesinin yanına ek olarak 34 dükkandan oluşan 3. etap bir site daha yapılacak.

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından 2022 yılında tamamlanarak sahiplerine teslim edilen yeni sanayi sitesinin yanına ek olarak 34 dükkandan oluşan 3. etap bir site daha yapılacak.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Turhal Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Murat Boyraz ile birlikte sanayi sitesinde incelemelerde bulundu.

Bekler, yaptığı açıklamada, Turhal'ın her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Bu büyümenin yanında artan nüfus ile birlikte sanayiye olan ihtiyaç artıyor. Esnaflarımızın en önemli sorunlarının başında gelen yeni ustalar geliştikçe artan yeni dükkan ihtiyacı idi. Bu ihtiyacı geçen sene teslim ettiğimiz 2 etaptan ve 78 dükkandan oluşan sitemizle bir nebze de olsa hafiflettik." dedi.

3. etap dükkanların yapılacağını ifade eden Bekler, "2. etap dükkanları teslim ettik ama hala dükkan ihtiyacı devam ediyor. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için 3. etap 34 dükkandan oluşan sitemiz içinde planlamalarımıza başlayacağız. Esnaflarımızın istekleri alt ve üst yapıda iyileştirmeler yapmamızdı. Biz de arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız istişarelerle birlikte sanayi sitemizin kanalizasyon ve su hatlarının durumlarını değerlendirip gerekli onarımları yapacağız." diye konuştu.