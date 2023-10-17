TOGÜ Rektörü Yılmaz öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Yılmaz, TOGÜ Sosyal Tesisleri'nde fakültelere birinci ve ikinci sırada yerleşen öğrencilerle kahvaltıda buluştu.

Öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, üniversite yaşamı ve eğitime dair tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilere yurt dışı deneyimi ve yabancı dil öğrenmenin kazanımlardan bahseden Yılmaz, "Üniversite hayatı sadece akademik başarı için değil, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişim için büyük fırsatlar sunuyor. Öğrencilerin katıldığı her türlü sosyokültürel aktivite, sosyal transkripte yer alacaktır. Bu da öğrencileri daha katılımcı olmaya teşvik edecektir." ifadesini kullandı.