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        Tokat ve çevre illerde İsrail'in saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için Tokat, Çankırı, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da gıyabi cenaze namaz kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:21
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        Tokat ve çevre illerde İsrail'in saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için Tokat, Çankırı, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da gıyabi cenaze namaz kılındı.

        Tokat Tarihi Ali Paşa Camisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu. Daha sonra gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Gıyabi cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

        - Çankırı

        Çankırı'da il genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okundu, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Öğle namazı sonrası camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        - Çorum

        Çorum'da il genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okunmasının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için Akşemseddin Camisi'ne davet edildi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da vatandaşlarla burada gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

        Namazın ardından saldırıların son bulması ve Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması için dua edildi.

        - Amasya

        Amasya Sultan Bayezid Camisi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın dua ettiği etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

        Cemaat, daha sonra İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Suluova, Taşova, Gümüşhacıköy, Merzifon, Hamamözü ve Göynücek ilçelerinde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        - Kastamonu

        Kastamonu'nun tarihi Nasrullah Camisi'nde İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Namazın ardından saldırıların son bulması ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua edildi.

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