Erbaa yeni hastane yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı

Erbaa Belediyesi tarafından yeni hastane yolunda asfaltlama işlemine başlandı.

Asfalt serilmesi için yapılan hazırlıkların ardından Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Müftüsü Bekir Ertürk ve Erbaa Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Baş'ın katılımıyla kurban kesilerek asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Karagöl, insanların hastaneye ulaşırken şehrin dışına çıkıp iki kavşak geçip çevre yoluna çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, bu kapsamda altyapı, üstyapı, refüj, aydınlatma ve kaldırım çalışmalarını tamamladıklarını anlattı.

Yeni hastane yolu projesinin bugüne kadar şehirde yapılmış en kapsamlı proje olduğunu vurgulayan Karagöl, şöyle konuştu:

"Yumuşak zemini sıyırıp üstüne sert malzeme ekleyip altyapısına çift sıra su, kanalizasyon, yağmur suyu giderlerini de çift sıra çekerek yeni yapılaşmada bir daha problem olmasın, yol bozulmasın, hastane yolu aksamasın niyetiyle detaylı çalışma yaptık. Sağlık Bakanımızın çok desteği oldu. Karayolları Bölge Müdürümüzün de desteği oldu. Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarımız olmak üzere milletvekillerimiz Yücel Bulut, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir'e, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Yeni hastane yolunun tamamlanmasıyla D-100 kara yolunun mevcut güzergahının yanı sıra Kazım Karabekir Bulvarı üzerinden de hastaneye ulaşım sağlanabilecek.