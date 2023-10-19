Tokat'ta hastaneye yatışı yapılan çocuklarda daha çok alt solunum yolu enfeksiyonu görülüyor Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Merve Tülü Şahin, hastaneye yatışı yapılan çocuklarda daha çok alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu görüldüğünü belirtti.

Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Merve Tülü Şahin, hastaneye yatışı yapılan çocuklarda daha çok alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu görüldüğünü belirtti.

Şahin, AA muhabirine, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla beraber bazı salgın hastalıklarda artış gördüklerini söyledi.

Bundan iki hafta önce çocuklarda ishal ve kusma salgınlarına rastladıklarını belirten Şahin, "Yatışlarımız daha çok onun üzerineydi. Ancak son günlerde polikliniğimize başvuran hastalarımızda daha çok öksürük, ateş ve burun akıntısı görmekteyiz. Çocuklarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları daha baskın şikayetler arasında. Hastaneye yatışlarımızda da daha çok alt solunum yolları enfeksiyonları mevcut şu anda." ifadesini kullandı.

Çocukların hastaneye yatış oranlarında da artış gözlemlediklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bunu da 2 yaş altındaki çocuklar ve okuldaki çocuklar oluşturuyor. Okula yeni başlayan çocukların bağışıklık sistemleri birtakım virüs ve bakterilere alışık değil. Mikro organizmalarla yeni karşılaştıkları için daha sık tetikleniyor ve daha sık hastalık geçiriyorlar. Zamanla onların bağışıklığı gelişmeye başladığı için geliştikçe hatalıkları daha az oranda görmeye başlıyoruz. İki yaş altı çocuklar zaten süt çocuğu dönemi bizim için en riskli dönemdir. Özellikle ilk bir ayda yeni doğan dönemindeki çocuklar daha hassas oldukları için daha riskli oluyorlar. Yatış oranları daha yüksek oluyor hasta olduklarında. Bu dönemde çocuklarımızın doğal beslenmesine dikkat edilmeli, aynı zamanda uyku düzenine dikkat edilmeli. Bulunan ortamların sık sık havalandırılması, el yıkama hijyenlerinin çocuklara öğretilmesi ve okullarda özellikle hasta olan çocukların sık sık ellerini yıkaması, öksürük, hapşırık esnasında peçete ile ağızlarını kapatmasını öneriyoruz."