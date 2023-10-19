Filistinli öğrenciler TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) eğitim gören Filistinli öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitede eğitim gören Filistinli öğrenciler, Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ile ilgili hassasiyetinin bilindiğini işaret ederek, "İsrail'in yaptığı saldırıları tasvip etmediğimiz gibi, şiddetle de kınıyoruz. Savaş meşru bir durumdur ancak hastanelere saldırılması insanlık suçudur. Bizler de sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Sizlerin maddi ve manevi olarak her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Rektör danışmanları Doç. Dr. Yusuf Temur, öğretim görevlisi Şahin Sözen ve öğretim görevlisi Sinan Nacar da bulundu.