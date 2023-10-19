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        Turhal'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:20
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        Turhal'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Kepçeli ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

        Dernek Başkanı Serkan Kepçeli'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

        Tören sonrası Turhal Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından muhtarlara kahvaltı verildi.

        Buradaki etkinliğe katılan Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk, "Devletimizin vatandaşımıza açılan kapısı ve demokrasimizin mihenk taşı olan siz değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

        Dernek tarafından günün anısına hazırlatılan plaketler en yaşlı ve en geç muhtara Kaymakam Turan Soğukoluk tarafından takdim edildi.

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