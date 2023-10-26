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        Tokatlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi gerçekleştirdi

        Tokat'ta kadınlar tarafından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla oturma eylemi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:36 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:16
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        Tokatlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi gerçekleştirdi
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        Tokat'ta kadınlar tarafından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla oturma eylemi düzenlendi.

        Tarihi Hıdırlık Köprüsü yanında bir araya gelen sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin kadın temsilcileri, Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

        Oturma eylemi öncesi grup adına Gülsüm Ceylan, basın açıklaması yaptı.

        Ceylan, bir insan olarak dünyaya oturma eylemi ile seslerini duyurmaya çalıştıklarını, bu acılara sessiz kalınmasını kınadıklarını söyledi.

        Tokat İHH Hanımlar Komisyonu Başkanı Refika Erdem de zulmün karşısında durmak için bir araya geldiklerini dile getirerek, "Büyük bir facia var orada. Kanlı bir vahşet var. Zalim İsrail'in duracağı yok." ifadesini kullandı.

        Daha sonra başlanan oturma eylemi, akşam saatlerinde sona erecek.

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