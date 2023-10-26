Tokat'ta iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Tokat'ta elektronik eşya tamiri yapan iş yerinin önünden hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tokat'ta elektronik eşya tamiri yapan iş yerinin önünden hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Behzat Bulvarı'nda Valilik binası yakınlarında elektronik eşya tamir iş yeri bulunan Mustafa Üstündağ, işletmesinin önündeki bakır kablo ile eski elektronik eşyaların yerinde olmadığını fark etti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Üstündağ, 3 kadının eşyaları alarak uzaklaştıklarını gördü.
Üstündağ'ın şikayeti üzerine polis ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.