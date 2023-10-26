Turhal'da işten çıkarılan maden işçileri eylem yaptı Tokat'ın Turhal ilçesinde bir maden ocağında işçiler, işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir maden ocağında işçiler, işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

İlçeye bağlı Elalmış köyünde bulunan maden ocağında bazı işçiler, deponun çatısına çıkarak işten çıkarılmalarını protesto etti.

Jandarma ekipleri, işletme önünde güvenlik önlemi alarak başka işçilerin girişine izin etmedi.

İşçilerden Ekrem Deveci, gazetecilere, madende çalışan 31 kişinin işten çıkarıldığını ifade ederek, "Sebep olarak, 'Küçülmeye gidiyoruz' diyorlar. Öyle bir şey yok. İşlerimize geri dönmek, ekmeğimizi istiyoruz. Bizim başka derdimiz yok." dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven de maden ocağına gelerek, işçilerin taleplerini dinledi.