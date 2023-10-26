Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "Kıskaç" operasyonunda 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

        Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "Kıskaç" operasyonunda 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik yürütülen "Kıskaç" operasyonu kapsamında Tokat'ta örgüt faaliyetlerinde yer aldıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan öğretmenlik yapan ve sözde "mahrem imam" olduğu belirlenen S.D. ile hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı tutuklandı.

        Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Tarihi köprü üzerinde İsrail protestosu
        Tarihi köprü üzerinde İsrail protestosu
        Turhal'da işten çıkarılan maden işçileri eylem yaptı
        Turhal'da işten çıkarılan maden işçileri eylem yaptı
        Tokat'ta iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
        Tokat'ta iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi
        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi
        12 yaşındaki Dursun Efe´yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü
        12 yaşındaki Dursun Efe´yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü
        Tokatlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi gerçekleştirdi
        Tokatlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi gerçekleştirdi