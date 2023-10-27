Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta ilkokul öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Tokat'ta ilkokul öğrencileri, giydikleri 100. yıl tişörtleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta ilkokul öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta ilkokul öğrencileri, giydikleri 100. yıl tişörtleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kemal Arat İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej etkinliği düzenledi.

        Öğrenciler, 100. yıl tişörtleri ve Türk bayraklarıyla Karşıyaka Mahallesi'nde kortej yürüyüşü yaptı.

        Yürüyüş sonrasında öğrenciler, kutlamalara okullarında devam etti.

        Okul müdürü Saadettin Aktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında içlerindeki coşkuyu, enerjiyi, çocuklardaki neşeyi sokaklara taşımak istediklerini belirterek, "Bunu da taşıdığımızı görüyorum. Çok mutluyum, gururluyum. Cumhuriyet'in en iyi idare olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Cumhuriyet'im çok yaşa." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        Tokat'ta rehabilite edilen alıç ağaçlarının meyvesinden gelir sağlanacak
        Tokat'ta rehabilite edilen alıç ağaçlarının meyvesinden gelir sağlanacak
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        İşten çıkarılan madencilerden çatıda eylem
        İşten çıkarılan madencilerden çatıda eylem
        Yeşilyurt'ta çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı
        Yeşilyurt'ta çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı
        Tokat'ta "Kıskaç" operasyonunda 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Tokat'ta "Kıskaç" operasyonunda 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Tarihi köprü üzerinde İsrail protestosu
        Tarihi köprü üzerinde İsrail protestosu