Tokat'ta ilkokul öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Tokat'ta ilkokul öğrencileri, giydikleri 100. yıl tişörtleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kemal Arat İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej etkinliği düzenledi.

Öğrenciler, 100. yıl tişörtleri ve Türk bayraklarıyla Karşıyaka Mahallesi'nde kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüş sonrasında öğrenciler, kutlamalara okullarında devam etti.

Okul müdürü Saadettin Aktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında içlerindeki coşkuyu, enerjiyi, çocuklardaki neşeyi sokaklara taşımak istediklerini belirterek, "Bunu da taşıdığımızı görüyorum. Çok mutluyum, gururluyum. Cumhuriyet'in en iyi idare olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Cumhuriyet'im çok yaşa." ifadelerini kullandı.