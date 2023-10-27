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        Tokat Valisi Hatipoğlu Turhal'da muhtarlarla bir araya geldi

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Turhal ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:57
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        Tokat Valisi Hatipoğlu Turhal'da muhtarlarla bir araya geldi
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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Turhal ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Turhal Kaymakamlığı organizasyonunda Dağevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Hatipoğlu ve Kaymakam Turan Soğukoluk, köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

        Toplantının ardından Cumhuriyet'in 100. yılı pastası kesildi.

        Kaymakam Soğukoluk, etkinlik sonunda Vali Hatipoğlu'na el oymacılığı sanatıyla yapılmış, üzerinde "Türkiye 100 Yaşında 1923-2023" yazılı tablo hediye etti.

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