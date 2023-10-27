Tokat Valisi Hatipoğlu Turhal'da muhtarlarla bir araya geldi
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Turhal ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Turhal ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Turhal Kaymakamlığı organizasyonunda Dağevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Hatipoğlu ve Kaymakam Turan Soğukoluk, köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Toplantının ardından Cumhuriyet'in 100. yılı pastası kesildi.
Kaymakam Soğukoluk, etkinlik sonunda Vali Hatipoğlu'na el oymacılığı sanatıyla yapılmış, üzerinde "Türkiye 100 Yaşında 1923-2023" yazılı tablo hediye etti.