Yeşilyurt'ta Cumhuriyet'in 100 yılı kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yeşilyurt Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programa kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.
Hükümet konağı önünde başlayan yürüyüş, Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan bulvarından geçilmesinin ardından tekrar hükümet konağı önüne gelinmesiyle sona erdi.
Yürüyüşe Kaymakam Vekili Murathan Cebeci, Belediye Başkan Vekili Halil Sevim, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.