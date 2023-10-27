Başçiftlik'te "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Başçiftlik Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda başladı.
Cumhuriyet yürüyüşüne Başçiftlik Kaymakamı Gönül Uçar, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.