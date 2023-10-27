TOGÜ'de "Osmanlı'nın İlk Anayasasından Cumhuriyet'e Hakimiyet-i Milliye" konferansı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında, "Osmanlı'nın İlk Anayasasından Cumhuriyet'e Hakimiyet-i Milliye" konferansı gerçekleştirildi.

Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konferansa Vali Numan Hatipoğlu, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Hatipoğlu, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün şafağında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Dünyaya örnek teşkil eden mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyeti, varlığını kabul ettirdi. Bu mücadele, esir olan tüm halklarda kurtulabilecekleri umudunu canlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti, seçilmiş iradesi ve demokrasisiyle dünyaya örnek oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin mensubu olmaktan, ona hizmet etmekten büyük onur duyuyorum." dedi.

Yılmaz da Türkiye Cumhuriyeti'ni daha yukarılara taşımak için var güçleriyle çalışacak, üretecek ve tarihini iyi bilen nesiller yetiştireceklerini kaydetti.