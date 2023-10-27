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        Tokat'ta jandarma aranan 47 kişiyi yakaladı

        Tokat'ta çeşitli suçlardan aranan 47 kişi jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:30 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:30
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        Tokat'ta jandarma aranan 47 kişiyi yakaladı
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        Tokat'ta çeşitli suçlardan aranan 47 kişi jandarma tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülke genelinde asayiş ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması, aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak maksadıyla 23-27 Ekim 2023 tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı "Şehit Jandarma Astsubay Üçvş. Emrah Ünalan-Jasat Mercek Operasyonu" gerçekleştirdi.

        Operasyonda çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 47 şahıs yakalandı, 24,54 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile şarjörü, 24 tabanca fişeği, 1 dedektör, 3 bin 440 doldurulmuş satışa hazır makaron, 5 bin boş makaron ve 11 kilo 796 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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