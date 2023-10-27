Tokat'ta jandarma aranan 47 kişiyi yakaladı
Tokat'ta çeşitli suçlardan aranan 47 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Tokat'ta çeşitli suçlardan aranan 47 kişi jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülke genelinde asayiş ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması, aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak maksadıyla 23-27 Ekim 2023 tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı "Şehit Jandarma Astsubay Üçvş. Emrah Ünalan-Jasat Mercek Operasyonu" gerçekleştirdi.
Operasyonda çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 47 şahıs yakalandı, 24,54 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile şarjörü, 24 tabanca fişeği, 1 dedektör, 3 bin 440 doldurulmuş satışa hazır makaron, 5 bin boş makaron ve 11 kilo 796 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.