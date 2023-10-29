Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, 21 yıl önce kendisine yazılan mektubu teslim aldı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 2002 yılında "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında kendisine yazılan mektubu teslim aldı.

PTT AŞ tarafından 2002'de düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında eski Erbaa Belediye Başkanı Ahmet Yenihan tarafından, dönemin belediye başkanına mektup yazdı.

Karagöl, mektubu PTT çalışanlarından 21 yıl sonra teslim aldı.

Başkan Karagöl, eski Erbaa Belediye Başkanı Ahmet Yenihan’ı telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini belirtti.

Ahmet Yenihan’ın yaptığı hizmetler ve yazdığı mektup ile gelecek için biz vizyon koyduğunu, Cumhuriyet'in 100. yılında görev yapmanın kendilerine nasip olduğunu belirten Karagöl, "Cumhuriyet'in 100. yılında bu mektubu almak bize nasip oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında Erbaa'da görev yapmak bizlere çalışma arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize nasip oldu. İnşallah bizler de Erbaa’yı daha güzel günlere, daha güzel yarınlara insanların mutlu, geleceğe de umutla baktığı, hiçbir hemşehrimizin dışarıya gitmek zorunda kalmadığı burada yaşarken altyapısı ile üstyapısı ile, rekreasyon alanlarıyla şehrin diğer sosyal donatılarıyla bu şehirde yaşamaktan keyif aldığı, mutlu olduğu bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmadan dolayı da Ahmet başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.