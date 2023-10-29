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        Tokat'ta çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılı kutladı

        Tokat'ta çiftçiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutladılar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:52
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        Tokat'ta çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılı kutladı
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        Tokat'ta çiftçiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutladılar.

        Merkeze bağlı Pınarlı köyünde çiftçiler balon ve bayraklarla birlikte asker selamıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

        Çiftçilerden Faruk Kılıç, "Çiftçinin bayramı tarlada olur, hasat zamanı gelince bayram da olsa, cenaze de olsa beklemez, o gün o ürün yapılacak. O yüzden bayramımızı hasat yaparken kutluyoruz." dedi.

        Fatma Esin Tuna da "Ben de yan bahçede meyvecilikle uğraşıyorum, bir kadın çiftçiyim. Cumhuriyet bayramını bugün arkadaşlarla tarlada kutladık. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun, 100. yıl kutlu olsun. Cumhuriyet'in temeli üretmek ve yetiştirmektir. Biz de Cumhuriyete layık bireyler olmaya çalışıyoruz. 100. yılını kutluyor, daha nice yüzyılı olsun diye temennide bulunuyoruz." diye konuştu.

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