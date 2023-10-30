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        Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:30 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:30
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        Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kentte "Kıskaç" operasyonu kapsamında Tokat'ta örgüt faaliyetlerinde yer aldıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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