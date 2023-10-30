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        Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:24
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        Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.Ö. (45) idaresindeki 55 AKT 42 plakalı otomobil, Akıncı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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