Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 30.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:24
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ö. (45) idaresindeki 55 AKT 42 plakalı otomobil, Akıncı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.