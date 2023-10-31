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        Tokat'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:57
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        Tokat'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar köyünde Cemal Doğan'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

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