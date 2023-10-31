Tokat'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Giriş: 31.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:57
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar köyünde Cemal Doğan'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.