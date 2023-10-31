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        Tokat'ta kepçeyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile kepçenin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 21:58 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:01
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        Tokat'ta kepçeyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile kepçenin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        M.D'nin kullandığı 06 GGG 086 plakalı hafif ticari araç, Danişment Gazi Bulvarı'nda K.T. idaresindeki 55 0014 0031 plakalı kepçe ile çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.D yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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