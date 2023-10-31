Tokat'ta kepçeyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile kepçenin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Giriş: 31.10.2023 - 21:58 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:01
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile kepçenin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
M.D'nin kullandığı 06 GGG 086 plakalı hafif ticari araç, Danişment Gazi Bulvarı'nda K.T. idaresindeki 55 0014 0031 plakalı kepçe ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.D yaralandı.
Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.