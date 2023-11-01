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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:43
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurulan iki araçta arama yaptı.

        Aramada 3 bin 814 sentetik ecza hapı, 26,94 gram esrar, 5,88 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis, araçlarda bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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