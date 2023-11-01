Tokat'ta 12 köyde temizlik yapıldı

Tokat'ta, Valilik tarafından başlatılan "Temiz Tokat" projesi kapsamında 12 köyde temizlik yapıldı.

İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve yaklaşık 60 kişiden oluşan mobil ekipler, özel ekipmanlarla köylerin tamamında temizlik faaliyetlerini büyük bir hızla gerçekleştiriyor.

Bir yandan kırsalda temizlik faaliyetleri yürütülürken bir yandan da köy sakinlerine geri dönüşüm ve temizlik konularında farkındalık oluşturacak bilgilendirme çalışmalarına devam ediyorlar.

Temiz Tokat Projesinde oluşturulan ekipler, merkeze bağlı Ballıdere, Kızılköy, Şenköy, Karakaya, Çamağzı, Yazıbaşı, Gökdere, Kömeç, Büyükyıldız, Küçükyıldız, Yeşilyurt ve Dedeli köylerinde detaylı temizlik ve geri dönüşüm çalışmalarını tamamladılar.