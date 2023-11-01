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        TOGÜ ile Margulan Üniversitesi arasında yüksek lisans protokolü imzalandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Kazakistan Margulan Üniversitesi arasında yüksek lisans eğitim protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:07
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        TOGÜ ile Margulan Üniversitesi arasında yüksek lisans protokolü imzalandı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Kazakistan Margulan Üniversitesi arasında yüksek lisans eğitim protokolü imzalandı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen protokol imza törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Margulan Üniversitesi Rektörü Zhanbol Zhilbayev katıldı.

        İki rektör arasında imzalanan protokol ile tarih ve İngiliz dili eğitimi bölümü öğrencileri yüksek lisans yapabilecekler.

        Rektör Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İmzalanan protokolün öğrencilerimize ve personelimize hayırlar getirmesini diliyorum. Sayın Rektör ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum." dedi

        Margulan Üniversitesi Rektörü Zhanbol Zhilbayev de Rektör Yılmaz'a işbirlikleri ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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