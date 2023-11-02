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        Tokat Belediye Meclisi İsrail'i kınadı

        Tokat Belediyesi Meclisi toplantısında İsrail kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:30
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        Tokat Belediye Meclisi İsrail'i kınadı
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        Tokat Belediyesi Meclisi toplantısında İsrail kınandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Meclisinde grupları bulunan AK Parti, MHP ve İYİ Parti üyeleri ortak bir bildiriye imza atarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

        Ortak bildiride, "Her zaman mazlum ve mağdurlara kucak açmasıyla Darun Nasır yani yardım edenlerin şehri olan Tokat'tan, Tokat halkının temsilcileri, Tokat Belediye Meclisi olarak, bütün dünyaya İsrail'in Filistinli kardeşlerimize karşı yaptığı barbarca saldırıları kınama bildirimizi ilan ediyoruz. İsrail, savaş hukukuna aykırı olarak Filistinli kardeşlerimizin, sivillerin, yaşlıların, çocukların, kadınların, hastaların üzerine hastanelere, okullara, camilere, pazar yerlerine fosfor bombaları yağdırarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen savaş suçları işlemektedir. Dünyanın gözü önünde işlenen bu gözü dönmüş saldırılara, bu soykırıma karşı uluslararası kuruluşlar, dünya devletleri sessizliğini korumakta, yaptırım gücünü kullanmak için gerekli adımları atma noktasında geri durmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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