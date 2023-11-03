Tokat'ta iki kız kardeş asma yaprağından suşi yapıp satıyor Tokat'ta iki kız kardeş, evlerinde asma yaprağından yaptıkları suşiyi internet aracılığıyla satıyor.

Tokat'ta iki kız kardeş, evlerinde asma yaprağından yaptıkları suşiyi internet aracılığıyla satıyor.

Gamze Arslan, AA muhabirine, yıllar önce suşi yediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Tokat'ta da suşi yemek istediğini ancak bulamadığını belirten Arslan, "Bunun üzerine suşiyi kendimizi yapmaya karar verdik. Biz suşiyi Tokat'ın bağ yaprağıyla birleştirmek istedik. Olumlu tepkiler aldık. Gerçekten lezzetli oluyor. Değişik bir tat." dedi.

Suşiyi çiğ balık ve tom balığıyla yaptıklarını anlatan Arslan, "Çiğ balığımızı limon, şeker ve tuzla marine ediyoruz. Çiğ tat gelmiyor. Yaklaşık 3 senedir yapraktan suşi yapıyoruz. İnternet aracılığıyla sosyal medyadan satıyoruz." diye konuştu.

Abla Neşe Arslantaş da bu işi yapmaya değişiklik olsun diye başladıklarını dile getirerek, "Normal suşiyi alanlar, Tokat bağ yapraklı suşiye de talep gösteriyor. Sipariş üzerine 2 saatte hazırlıyoruz. Taze yenildiği için şehir dışına gönderemiyoruz. Porsiyonu 200 liradan başlıyor." ifadesini kullandı.