Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesinde öğrenim gören 186 öğrenci, beyaz önlük giydi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 23:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesinde öğrenim gören 186 öğrenci, beyaz önlük giydi.

        TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, tıbbın insan sağlığı ve yaşamı için en önemli alanlardan biri olduğunu söyledi.

        Yeni bir neslin tıp alanındaki eğitimine başladığını görmenin umut ve heyecan kaynakları olduğunu belirten Yılmaz, "Beyaz önlükler, kutsal olan insan sağlığına adanmışlığı simgesi. İyi bir hekim olmak sadece tıp bilgisini değil, aynı zamanda insanlığı, empatiyi, samimiyeti, dürüstlüğü ve saygıyı da içeriyor. Önlükler sadece bir giysi değil, aynı zamanda bu değerlerin de sembolü." dedi.

        AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir de ulvi mesleğe adımını atan tüm öğrencilere doktorluk mesleğinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Beyaz önlüğü giymek demek büyük sorumluluk almak demektir. Doktorluk, usta çırak ilişkisi içerisinde gerçekleşen bir meslek. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi köklü bir üniversite. Bu anlamda öğrencilerimiz oldukça şanslı." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.

        Törene AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sığınmacıların kaldığı okul bombalandı
        Sığınmacıların kaldığı okul bombalandı
        Üç puan Zaha'dan!
        Üç puan Zaha'dan!
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Çekirge
        Çekirge
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        10'un adı Aslan!
        10'un adı Aslan!
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere 20 ton arpa tohumu desteği
        Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere 20 ton arpa tohumu desteği
        Tokat'ta iki kız kardeş asma yaprağından suşi yapıp satıyor
        Tokat'ta iki kız kardeş asma yaprağından suşi yapıp satıyor
        Tokat'ta hasadı tamamlanan soğanda 13 bin tona yakın rekolte bekleniyor
        Tokat'ta hasadı tamamlanan soğanda 13 bin tona yakın rekolte bekleniyor
        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Tokat'ta trenin çarptığı kişi öldü
        Tokat'ta trenin çarptığı kişi öldü
        Turhal Devlet Hastanesine "Anne dostu hastane" ünvanı verildi
        Turhal Devlet Hastanesine "Anne dostu hastane" ünvanı verildi