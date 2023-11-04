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        Tokat ürünleri Başçiftlik'ten İstanbul'a gönderiliyor

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki vatandaşlar, her yıl hasat mevsiminin ardından İstanbul'daki yakınlarına gıda ürünleri gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:18
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        Tokat ürünleri Başçiftlik'ten İstanbul'a gönderiliyor
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki vatandaşlar, her yıl hasat mevsiminin ardından İstanbul'daki yakınlarına gıda ürünleri gönderiyor.

        Başçiftlik sakinleri, İstanbul'daki yaklaşık 500 haneye ulaştırılmak üzere hazırladıkları gıda ürünlerinin bulunduğu çuvalları, İstanbul Başçiftlikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla kamyon ve tırlara yüklüyor. Bu yıl hazırlanan çuvallar, 4 tırla İstanbul'a gönderildi.

        Dernek başkanı İbrahim Beyazıt, AA muhabirine, her yıl gurbetteki yakınlarına gönderilmek üzere hazırlanan yiyecekleri alarak İstanbul'da sahiplerine teslim ettiklerini anlatarak, "Yaklaşık 100 ton yük topladık. Yüklerimiz özellikle Başçiftlik beyazı tescilli patates, kuru fasülye, konserve ve kuru gıdadan oluşuyor." ifadesini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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