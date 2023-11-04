Tokat ürünleri Başçiftlik'ten İstanbul'a gönderiliyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki vatandaşlar, her yıl hasat mevsiminin ardından İstanbul'daki yakınlarına gıda ürünleri gönderiyor.

Başçiftlik sakinleri, İstanbul'daki yaklaşık 500 haneye ulaştırılmak üzere hazırladıkları gıda ürünlerinin bulunduğu çuvalları, İstanbul Başçiftlikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla kamyon ve tırlara yüklüyor. Bu yıl hazırlanan çuvallar, 4 tırla İstanbul'a gönderildi.

Dernek başkanı İbrahim Beyazıt, AA muhabirine, her yıl gurbetteki yakınlarına gönderilmek üzere hazırlanan yiyecekleri alarak İstanbul'da sahiplerine teslim ettiklerini anlatarak, "Yaklaşık 100 ton yük topladık. Yüklerimiz özellikle Başçiftlik beyazı tescilli patates, kuru fasülye, konserve ve kuru gıdadan oluşuyor." ifadesini kullandı.

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